Purnima Upay : अपनी जन्मतिथि के अनुसार पूर्णिमा की रात को क्या करें

Purnima Upay : अंकज्योतिष के अनुसार भाग्यशाली नंबर 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Purnima Upay by Date of Birth : 2026 की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी को आसमान को रोशन करेगी। सच कहूं तो, यह साल की शुरुआत करने का एक बहुत ही खास तरीका है। अगर आप उस रात का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो कुछ रीति-रिवाज़ आजमाएं — बस सच्चे विश्वास और खुले दिल से आगे बढ़ें। अपनी जन्मतिथि के हिसाब से पूर्णिमा की रात को ये करें:
अगर आपका जन्म संख्या 1, 10, 19, या 28 है, तो आप सूर्य के प्रभाव में आते हैं। कोई शांत जगह ढूंढें, दीया जलाएँ, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे आपका ऑरा बढ़ता है और आप ज़्यादा पॉजिटिविटी और चार्म के साथ चमकने में मदद मिलती है।
अगर आपका नंबर 2, 11, 20, या 29 है, तो चांद आप पर राज करता है। बाहर जाएं, चांदनी में बैठें, और थोड़ी देर चंद्र मंत्रों का जाप करें। आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस करेंगे।
नंबर 3, 12, 21, या 30 — आप जुपिटर से गाइडेड हैं। इस फुल मून पर फास्टिंग करने की कोशिश करें। यह आपके मन और शरीर को सिंक में लाने में मदद करता है, आपके ऑरा को क्लियर करता है, और अच्छी वाइब्स को अंदर आने देता है।
अगर आप 4, 13, 22, या 31 हैं, तो राहु आपका ग्रह है। एक ग्रे कैंडल जलाएं और एक कागज़ लें। चांद के नीचे, हरे पेन से वह सब कुछ लिखें जो आपको परेशान कर रहा है — चिंताएं, पुराने दुख, भारी भावनाएं। फिर कपूर का इस्तेमाल करके कागज़ को जला दें। सब कुछ जाने दें।
बुध राशि वाले (5, 14, 23), कुछ मीठा करें: बच्चों को चॉकलेट या कैंडी दें, शायद उन्हें कोई छोटा खिलौना दें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी है।
शुक्र 6, 15, और 24 का स्वामी है। चांद के नीचे बैठें, एक गुलाबी मोमबत्ती जलाएं, और एक कटोरी में लाल फूल भरें। अपने क्रिस्टल कटोरी में रखें। चंद्र मंत्रों का जाप करें, या, अगर यह मुश्किल लगे, तो बस प्यार या पैसे के बारे में कुछ बातें कहें। अच्छी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी।
अगर आपका नंबर 7, 16, या 25 (केतु का नंबर) है, तो एक सफेद मोमबत्ती जलाएं और चांद के नीचे ध्यान करें। आपको इस स्पिरिचुअल रिचार्ज की ज़रूरत है — यह आपके इंट्यूशन को तेज़ करता है और आपको अंदर से मज़बूत बनाता है।
शनि राशि वाले (8, 17, 26), कपूर में 11 लौंग जलाएं और उन्हें अपने घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखें। आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे और ज़्यादा पॉज़िटिव माहौल लाएंगे।
मंगल ग्रह 9, 18, और 27 का मालिक है। एक बाल्टी पानी भरें, उसमें सात चम्मच सेंधा नमक डालें, और अपने पैरों को घुटनों तक 21 मिनट तक भिगोएं। आराम से बैठें, रिलैक्स करें, और नमक के पानी को अपने ऊपर जमी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को धोने दें।
वह रिचुअल आज़माएं जो आपके जन्म नंबर से मेल खाता हो — पूर्णिमा को अपना जादू चलाने दें।
