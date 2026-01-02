2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Purnima Upay : अपनी जन्मतिथि के अनुसार पूर्णिमा की रात को क्या करें

First Full Moon Remedies 2026 की पहली पूर्णिमा (3 जनवरी) पर जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय। Purnima Upay by Date of Birth से जानें ग्रहों के अनुसार धन, शांति और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के आसान रिचुअल्स।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 02, 2026

Purnima Upay

Purnima Upay : अंकज्योतिष के अनुसार भाग्यशाली नंबर 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Purnima Upay by Date of Birth : 2026 की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी को आसमान को रोशन करेगी। सच कहूं तो, यह साल की शुरुआत करने का एक बहुत ही खास तरीका है। अगर आप उस रात का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो कुछ रीति-रिवाज़ आजमाएं — बस सच्चे विश्वास और खुले दिल से आगे बढ़ें। अपनी जन्मतिथि के हिसाब से पूर्णिमा की रात को ये करें:

जन्म संख्या: 1, 10, 19, 28

अगर आपका जन्म संख्या 1, 10, 19, या 28 है, तो आप सूर्य के प्रभाव में आते हैं। कोई शांत जगह ढूंढें, दीया जलाएँ, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे आपका ऑरा बढ़ता है और आप ज़्यादा पॉजिटिविटी और चार्म के साथ चमकने में मदद मिलती है।

जन्म के नंबर: 2, 11, 20, 29

अगर आपका नंबर 2, 11, 20, या 29 है, तो चांद आप पर राज करता है। बाहर जाएं, चांदनी में बैठें, और थोड़ी देर चंद्र मंत्रों का जाप करें। आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस करेंगे।

जन्म के नंबर: 3, 12, 21, 30

नंबर 3, 12, 21, या 30 — आप जुपिटर से गाइडेड हैं। इस फुल मून पर फास्टिंग करने की कोशिश करें। यह आपके मन और शरीर को सिंक में लाने में मदद करता है, आपके ऑरा को क्लियर करता है, और अच्छी वाइब्स को अंदर आने देता है।

जन्म के नंबर: 4, 13, 22, 31

अगर आप 4, 13, 22, या 31 हैं, तो राहु आपका ग्रह है। एक ग्रे कैंडल जलाएं और एक कागज़ लें। चांद के नीचे, हरे पेन से वह सब कुछ लिखें जो आपको परेशान कर रहा है — चिंताएं, पुराने दुख, भारी भावनाएं। फिर कपूर का इस्तेमाल करके कागज़ को जला दें। सब कुछ जाने दें।

जन्म नंबर: 5, 14, 23

बुध राशि वाले (5, 14, 23), कुछ मीठा करें: बच्चों को चॉकलेट या कैंडी दें, शायद उन्हें कोई छोटा खिलौना दें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी है।

जन्म नंबर: 6, 15, 24

शुक्र 6, 15, और 24 का स्वामी है। चांद के नीचे बैठें, एक गुलाबी मोमबत्ती जलाएं, और एक कटोरी में लाल फूल भरें। अपने क्रिस्टल कटोरी में रखें। चंद्र मंत्रों का जाप करें, या, अगर यह मुश्किल लगे, तो बस प्यार या पैसे के बारे में कुछ बातें कहें। अच्छी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी।

जन्म नंबर: 7, 16, 25

अगर आपका नंबर 7, 16, या 25 (केतु का नंबर) है, तो एक सफेद मोमबत्ती जलाएं और चांद के नीचे ध्यान करें। आपको इस स्पिरिचुअल रिचार्ज की ज़रूरत है — यह आपके इंट्यूशन को तेज़ करता है और आपको अंदर से मज़बूत बनाता है।

जन्म नंबर: 8, 17, 26

शनि राशि वाले (8, 17, 26), कपूर में 11 लौंग जलाएं और उन्हें अपने घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखें। आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे और ज़्यादा पॉज़िटिव माहौल लाएंगे।

जन्म नंबर: 9, 18, 27

मंगल ग्रह 9, 18, और 27 का मालिक है। एक बाल्टी पानी भरें, उसमें सात चम्मच सेंधा नमक डालें, और अपने पैरों को घुटनों तक 21 मिनट तक भिगोएं। आराम से बैठें, रिलैक्स करें, और नमक के पानी को अपने ऊपर जमी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को धोने दें।

वह रिचुअल आज़माएं जो आपके जन्म नंबर से मेल खाता हो — पूर्णिमा को अपना जादू चलाने दें।

ये भी पढ़ें

Libra 2026 Financial Horoscope : तुला राशि 2026 आर्थिक भविष्यफल: निवेश, संपत्ति और धन लाभ के प्रबल योग
राशिफल
Libra 2026 Financial Horoscope

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 02:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Purnima Upay : अपनी जन्मतिथि के अनुसार पूर्णिमा की रात को क्या करें

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Tarot Rashifal 3 January 2026 : टैरो राशिफल : कुंभ राशि वालों को मिलेगी पदोन्नति, मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका शनिवार

Tarot Rashifal 3 January 2026 :
राशिफल

Surya Shukra Yuti: नये साल पर बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन राशियों पर होगी धन वर्षा

Surya Shukra Yuti
धर्म/ज्योतिष

Numerology: इस तारीख पर जन्में लोग होते हैं भाग्यशाली, हर जगह पाते हैं सम्मान

Numerology
धर्म/ज्योतिष

आपके घर में ही अटैच बाथरूम? हो जाएं सावधान, करें ये उपाय

Attach Bathroom Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Paush Purnima 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा, जानें पूजन विधि और उपाय

Paush Purnima 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.