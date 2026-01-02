Purnima Upay : अपनी जन्मतिथि के अनुसार पूर्णिमा की रात को क्या करें

Purnima Upay by Date of Birth : 2026 की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी को आसमान को रोशन करेगी। सच कहूं तो, यह साल की शुरुआत करने का एक बहुत ही खास तरीका है। अगर आप उस रात का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो कुछ रीति-रिवाज़ आजमाएं — बस सच्चे विश्वास और खुले दिल से आगे बढ़ें। अपनी जन्मतिथि के हिसाब से पूर्णिमा की रात को ये करें: