Numerology: इस तारीख पर जन्में लोग होते हैं भाग्यशाली, हर जगह पाते हैं सम्मान

Numerology: अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में चर्चा की गई है। मूलांक की गणना व्यक्ति के जन्म के आधार पर की जाती है। अंक शास्त्र में बहुत से ऐसे मूलांक की बात की गई है जो बहुत लकी मानी जाती है। हर मूलांक का कोई ना कोई स्वामी ग्रह माना जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। इसके पीछे उनकी मेहनत तो होती ही है, लेकिन उनका भाग्य भी पूरा साथ देता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे जन्म तिथियों के बारे में बताया गया है जिस पर जन्म लेने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इस तारीख पर जन्मे लोग अपने भाग्य के दम पर जिंदगी में बहुत नाम कमाते हैं। आइए जाने इस जन्म तिथि के बारे में।