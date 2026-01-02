Numerology: इस तारीख पर जन्में लोग होते हैं भाग्यशाली, हर जगह पाते हैं सम्मान

freepic
Numerology: अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में चर्चा की गई है। मूलांक की गणना व्यक्ति के जन्म के आधार पर की जाती है। अंक शास्त्र में बहुत से ऐसे मूलांक की बात की गई है जो बहुत लकी मानी जाती है। हर मूलांक का कोई ना कोई स्वामी ग्रह माना जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। इसके पीछे उनकी मेहनत तो होती ही है, लेकिन उनका भाग्य भी पूरा साथ देता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे जन्म तिथियों के बारे में बताया गया है जिस पर जन्म लेने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इस तारीख पर जन्मे लोग अपने भाग्य के दम पर जिंदगी में बहुत नाम कमाते हैं। आइए जाने इस जन्म तिथि के बारे में।
जन्म तिथि 1, 10, 19, 28
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है। उन लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इस मूलांक के जातक बहुत ही तेजस्वी होते हैं। इसके साथ ही इन लोगों का भाग्य इनका साथ हमेशा देता है। ये लोग आत्मविश्वासी और बहुत साहसी माने जाते हैं। बिजनेस में ये लोग खूब नाम कमाते हैं।
जन्म तारीख 3, 12, 21, 30
इस तिथि पर जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह हैं। ये लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। इन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है। इस मूलांक के जातक जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है।
जन्म तारीख 6, 15, 24
इस तारीख पर जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 6 होता है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य और धन का कारक माना जाता है। ये लोग बचपन से ही बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। मूलांक 6 के जातक देखने में भी काफी आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण इनके पास धन, वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ये लोग सुख, सुविधाओं के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं।
