2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology: इस तारीख पर जन्में लोग होते हैं भाग्यशाली, हर जगह पाते हैं सम्मान

Numerology: अंक शास्त्र में कुछ ऐसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात की गई है, जो जन्म से ही बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। चलिए जानते हैं अंक शास्त्र के अनुसार वो कौन सी तारीख पर जन्म लेने वाले लोग हैं जो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 02, 2026

Numerology

freepic

Numerology: अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में चर्चा की गई है। मूलांक की गणना व्यक्ति के जन्म के आधार पर की जाती है। अंक शास्त्र में बहुत से ऐसे मूलांक की बात की गई है जो बहुत लकी मानी जाती है। हर मूलांक का कोई ना कोई स्वामी ग्रह माना जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। इसके पीछे उनकी मेहनत तो होती ही है, लेकिन उनका भाग्य भी पूरा साथ देता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे जन्म तिथियों के बारे में बताया गया है जिस पर जन्म लेने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इस तारीख पर जन्मे लोग अपने भाग्य के दम पर जिंदगी में बहुत नाम कमाते हैं। आइए जाने इस जन्म तिथि के बारे में।

इन तारीख पर जन्मे लोग होते हैं भाग्यशाली

जन्म तिथि 1, 10, 19, 28
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है। उन लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इस मूलांक के जातक बहुत ही तेजस्वी होते हैं। इसके साथ ही इन लोगों का भाग्य इनका साथ हमेशा देता है। ये लोग आत्मविश्वासी और बहुत साहसी माने जाते हैं। बिजनेस में ये लोग खूब नाम कमाते हैं।

जन्म तारीख 3, 12, 21, 30
इस तिथि पर जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह हैं। ये लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। इन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है। इस मूलांक के जातक जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है।

जन्म तारीख 6, 15, 24
इस तारीख पर जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 6 होता है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य और धन का कारक माना जाता है। ये लोग बचपन से ही बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। मूलांक 6 के जातक देखने में भी काफी आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण इनके पास धन, वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ये लोग सुख, सुविधाओं के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: इस तारीख पर जन्में लोग होते हैं भाग्यशाली, हर जगह पाते हैं सम्मान

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Purnima Upay : अपनी जन्मतिथि के अनुसार पूर्णिमा की रात को क्या करें

Purnima Upay
धर्म/ज्योतिष

आपके घर में ही अटैच बाथरूम? हो जाएं सावधान, करें ये उपाय

Attach Bathroom Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Paush Purnima 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा, जानें पूजन विधि और उपाय

Paush Purnima 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Ruby Gemstone: इस खास रत्न को धारण करने से मिलती है तरक्की, जानिए इसके फायदे और नियम

Ruby Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Fitkari Vastu Tips: फिटकरी से करें ये आसान उपाय, चुटकियों में दूर होगी सारी समस्या

Fitkari Vastu Tips
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.