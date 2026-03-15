Panchang : आज का पंचांग 16 मार्च 2026: राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और सोम प्रदोष व्रत की पूरी जानकारी

Aaj Ka Panchang 16 March 2026 : आज का पंचांग 16 मार्च 2026, सोमवार के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रातः 9:41 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। आज धनिष्ठा नक्षत्र अगले दिन सूर्योदय से पूर्व 6:22 बजे तक रहेगा और इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा।

आज शिव योग प्रातः 9:37 बजे तक रहेगा, इसके बाद सिद्ध योग बनेगा। आज का दिन विशेष रूप से सोम प्रदोष व्रत, कैला देवी मेला (करौली, राजस्थान) का शुभारंभ और शाम 6:14 बजे से पंचक प्रारंभ होने के कारण धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप आज कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो पंचांग के अनुसार बताए गए अमृत, शुभ, चर और लाभ चौघड़िया के समय को विशेष रूप से शुभ माना गया है।