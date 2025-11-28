Monthly Tarot Reading December 2025 : टैरो मासिक राशिफल : मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या के लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी महीना?

Monthly Tarot Reading December 2025 : साल 2025 का आखिरी महीना, दिसंबर, एक नई और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। यह माह हमें आत्म-निरीक्षण करने, पिछली गलतियों से सीखने और पुराने बोझ को पीछे छोड़ने की प्रेरणा देगा। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि इस विशेष माह में कई राशि के जातकों को अपने रिश्तों, इच्छाओं और लक्ष्यों पर गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए अवसर आपके सामने होंगे, और आपको अपने दिल की आवाज सुनकर सही निर्णय लेने चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना होगा। गुरु बृहस्पति, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर कन्या राशि तक का विस्तृत मासिक टैरो राशिफल।