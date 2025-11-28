Patrika LogoSwitch to English

Monthly Tarot Reading December 2025 : टैरो मासिक राशिफल : मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या के लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी महीना?

Monthly Tarot Reading December 2025 : साल के आखिरी माह दिसंबर 2025 का टैरो मासिक राशिफल जानें। नीतिका शर्मा से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, और कन्या राशि के लिए आर्थिक, स्वास्थ्य, करियर, और संबंधों के पूर्वानुमान और अचूक उपाय। क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स?

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 28, 2025

Monthly Tarot Reading December 2025

Monthly Tarot Reading December 2025 : टैरो मासिक राशिफल दिसंबर 2025

Monthly Tarot Reading December 2025 : साल 2025 का आखिरी महीना, दिसंबर, एक नई और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। यह माह हमें आत्म-निरीक्षण करने, पिछली गलतियों से सीखने और पुराने बोझ को पीछे छोड़ने की प्रेरणा देगा। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि इस विशेष माह में कई राशि के जातकों को अपने रिश्तों, इच्छाओं और लक्ष्यों पर गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए अवसर आपके सामने होंगे, और आपको अपने दिल की आवाज सुनकर सही निर्णय लेने चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना होगा। गुरु बृहस्पति, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर कन्या राशि तक का विस्तृत मासिक टैरो राशिफल।

मेष मासिक टैरो राशिफल (Aries Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि दिसंबर का महीना मेष राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। इस महीने आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। हालांकि, आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। इस महीने आपको अपनी संतान पक्ष से मनोवांछित सहयोग और संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें, खासकर महत्वपूर्ण मामलों में।
उपाय : बंदरों को केले खिलाएं।

वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Taurus Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला साबित होगा। इस अवधि में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से यह समय आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको सलाह है कि इस अवधि में जोखिम भरे कार्य करने से बचें। पैसों का लेनदेन बहुत ही सोच समझकर करें। क्योंकि, धन या किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें।
उपाय : कुत्ते को भोजन जरूर कराएं।

मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Gemini Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों को धार्मिक और सामाजिक कार्य में भाग लेने के सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं। यह माह आपके लिए हर तरह से शुभ ही साबित होगा। हालांकि, आपको अपने मन मुताबिक सफलता पाने के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। आपके अपने छोटे भाई बहन के साथ मतभेद थोड़े अधिक हो सकते हैं। आपको सलाह है कि इस महीने अपरिचित व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहें। आपसी संबंधों में सुधार के लिए भावुक होकर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकते हैं। इस महीने आर्थिक निवेश से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा।
उपाय : बंदरों को केले या अन्य फल खिलाएं।

कर्क मासिक टैरो राशिफल (Cancer Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए दिसंबर का महीने स्वास्थ्य के मामले में बेहतरीन रहने वाला है। आपको इस महीने पुरानी सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस महीने आपके पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं, और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरी से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर सभी से सहयोग मिलने वाला है। जिससे वह उन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
उपाय : शनिवार को दान करें।

सिंह मासिक टैरो राशिफल (Leo Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए दिसंबर का महीने थोड़ा मध्यम रहने वाला है। हालांकि, आप इस महीने आप महत्वपूर्ण कार्यों को उत्साहपूर्वक पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। सेहत के लिहाज से भी यह महीना आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सलाह है कि इस महीने अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें। संतान पक्ष से स्नेह और सम्मान मिलेगा। दांपत्य जीवन में विवाद की संभावना है, इसलिए बोलते समय सावधानी बरतें। साझेदारी में किसी नए काम को लेकर जल्दबाजी न करें।
उपाय : मां लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन इत्र अर्पित करें।

कन्या मासिक टैरो राशिफल (Virgo Monthly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस महीने आपका उत्साह सभी कामों को लेकर अपने चरम पर रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन भी खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके पारिवारिक और मित्र संबंध मधुर बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहेगा। पति-पत्नी के बीच संबंधों में सुधार होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव का आयोजन हो सकता है। धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा, और आप किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें सफलता मिलेगी।
उपाय : दिव्यांगों को भोजन कराना शुभ रहेगा।

