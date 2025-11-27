Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Ram Mandir Dharma Dhwaj : राम मंदिर के धर्म ध्वज पर बने ओम, सूर्य और पेड़ का क्या मतलब है?

Om, Sun and Kovidara Tree on Flag : अयोध्या के राम मंदिर के पूरा होने की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। इस दौरान उन्होंने एक खास धर्म ध्वज फहराया। इस ध्वज में ओम, सूर्य और कोविदार पेड़ की कलाकृति भी दिखाई दे रही है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस लेख में समझते हैं, ध्वज पर बने ओम, सूर्य और पेड़ का मतलब।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Nov 27, 2025

Ram Mandir Dharma Dhwaj : राम मंदिर के धर्म ध्वज पर बने ओम, सूर्य और पेड़ का क्या मतलब है?

Ram Mandir Dharma Dhwaj : राम मंदिर ध्वज के तीन प्रतीक: ॐ, सूर्य, कोविदार

Ram Mandir Dharm Dhwaj : सनातन धर्म में ओम, सूर्य और पेड़ का विशेष महत्व होता है। ओम को ब्रह्मांड की वह ध्वनि माना जाता है, जिससे सभी ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है। वहीं सूर्य भगवान और वृक्षों को सनातन धर्म में पूजा जाता है। हम आज इस विषय पर इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया है।

इस ध्वज में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को दर्शाने वाले पवित्र प्रतीक बने हैं। विवाह पंचमी पर अभिजीत मुहूर्त में फहराए गए इस ध्वज में आस्था और सांस्कृतिक गौरव की अनूठी झलक देखने को मिली। इसी के साथ पीएम मोदी ने मंगलवार को राम मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा भी कर दी। अब समझते हैं, इस अनोखे धर्म ध्वज पर बने प्रतीकों का मतलब…।

ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष का अर्थ | Om, Sun and Kovidara Tree on Flag

खास तौर से बनाया गया यह ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इसे अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट ने तैयार किया है। यह 161 फुट ऊंचे शिखर पर तेज हवाओं में भी मजबूती से टिक सकता है। इसका वजन लगभग 2 से 3 किलोग्राम है और इसे 42 फुट ऊंचे ध्वजदंड पर लगाया गया है। साथ ही ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं को भी दिखाते हैं।

1. ओम शाश्वत आध्यात्मिक ध्वनि ( Eternal Spiritual Sound) और ब्रह्मांडीय कंपन (Cosmic Vibration) का प्रतीक है।

2. सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश का संकेत है, जो दिव्य ऊर्जा का संकेत है।

3. माना जाता है, कोविदार वृक्ष को ऋषि कश्यप ने मन्दार और पारिजात के संगम से उत्पन्न किया था। ये पेड़ प्राचीन ज्ञान और परंपराओं की निरंतरता का सूचक है।

    राम मंदिर के इस पावन ध्वज को विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में फहराने का शुभ समय निश्चित था। इसे रामायण परंपरा में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है।

    केसरिया ध्वजः त्याग और समर्पण का प्रतीक

    श्रीराम मंदिर प्रशासन के अनुसार, ध्वज को अभिजीत मुहूर्त में ही फहराया गया, जो ग्रहों की बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। यह राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का औपचारिक प्रतीक चिन्ह है। केसरिया ध्वज अग्नि और उदित होते सूर्य का प्रतीक है। यह त्याग और समर्पण को दर्शाता है।

    ये भी पढ़ें

    Mokshada Ekadashi 2025 : कब है मोक्षदा एकादशी? यहां जानें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि
    धर्म-कर्म
    Mokshada Ekadashi 2025

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    Published on:

    27 Nov 2025 05:20 pm

    Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Ram Mandir Dharma Dhwaj : राम मंदिर के धर्म ध्वज पर बने ओम, सूर्य और पेड़ का क्या मतलब है?

    बड़ी खबरें

    View All

    धर्म-कर्म

    धर्म/ज्योतिष

    ट्रेंडिंग

    Mokshada Ekadashi 2025 : कब है मोक्षदा एकादशी? यहां जानें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि

    Mokshada Ekadashi 2025
    धर्म-कर्म

    ध्यान व आत्मचिंतन से जगाएं आंतरिक ऊर्जा : साध्वी

    धर्म-कर्म

    मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसका व्यवहार : साध्वी अणिमा

    धर्म-कर्म

    Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary : श्रद्धा, संस्कृति, इतिहास का संगम, “उड़ता पंजाब” नहीं ये है “असली पंजाब”

    Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom Anniversary
    राष्ट्रीय

    Numerology Based Temple Visit : जानें आपके मूलांक के अनुसार कौन सा दुर्गा मंदिर है सबसे शुभ, जहां पूरी हो सकती है हर मनोकामना

    Numerology Based Temple Visit
    धर्म और अध्यात्म
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Women's World Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.