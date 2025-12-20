निशान यात्रा में चांदी के रथ पर सवार होकर निकले श्याम बाबा

अलवर. शहर के अपना घर शालीमार 30 बीघा राम मंदिर प्रांगण में खाटू श्यामजी की तर्ज पर भव्य तोरण द्वार (स्वागत द्वार) बनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष में महल चौक स्थित प्राचीन शिव श्याम मंदिर से श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली गई। जिसमें बाबा के जयकारे गूंजते रहे और सारा शहर श्याम भक्ति में रंगकर श्याममय हो गया। इस निशान यात्रा का आयोजन श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के तत्वावधान में निकाली गई। जो पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर, त्रिपोलिया, होपसर्कस से सहित अन्य बाजारों से होते हुए राम मंदिर प्रांगण शालीमार पहुंची। निशान यात्रा का मुख्य आकर्षण चांदी के रथ पर सवार श्याम बाबा थे, एक दूसरे रथ में भी श्याम बाबा को विराजमान किया गया था। ये दोनों ही रथ को सजाया गया था। साथ में हाथों में श्याम बाबा के निशान लेकर श्याम भक्त बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। होपसर्कस पर पहुंचने पर कृष्णा कुल परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर निशान यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। श्याम यात्रा में श्रद्धालु श्याम भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। हर तरफ भक्तिमय माहौल बना हुआ था।
प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया ने बताया कि 20 दिसंबर 2025 को शाम 6.15 से पूर्ण रात्रि बाबा श्याम इच्छा तक बाबा श्याम का भव्य श्री श्याम संकीर्तन आयोजन किया जाएगा। श्याम संकीर्तन में कोलकाता से भजन सम्राट जय शंकर चौधरी, दिल्ली से राधिका ठाकुर, दिल्ली से सोनी सिस्टर्स, अलवर से भाई महेंद्र अमन, कमल कान्हा व दिल्ली की ध्वनि म्यूजिकल ग्रुप की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी, वही मंच संचालक राजकुमार दादवानी करेंगे। । महोत्सव में कोलकता के फूलों से खाटू श्याम बाबा का आलौकिकश्रृंगार किया जाएगा व 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी।
