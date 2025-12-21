श्याम संकीर्तन में भजनों पर झूमें श्रद्धालु

मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने ज्योत प्रज्वलन व पूजा-अर्चना के साथ किया। महोत्सव में कोलकाता के फूलों से मंगवाए गए विशेष फूलों से बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। भाई महेंद्र अमन ने गणेश वंदना , हनुमान वंदना गुरु वंदना के साथ संकीर्तन की शुरुआत की गई। वही कोलकाता से भजन सम्राट जय शंकर चौधरी ने तू नीले चढ़ कर आजा, सांवरिया सेठ है तो सेठानी कौन है, हम बिक गए खाटू के बाजार में आदि भजन गाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया, वही दिल्ली से राधिका ठाकुर ने बाह पकड़ ले सांवरा कही छूट ना जाए, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें सजाया और सोनी सिस्टर्स ने जाके सर पर हाथ म्हारे श्याम धनी को होवे , मन की बात सांवरिया से आज सुना के देख ले आदि भजन गायक भक्ति को देर रात तक झूमने को मजबूर कर दिया । वही कमल कान्हा ने नाम मेरे खाटू वाले का जिस जिस ने गाया है, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आना है आदि भजन प्रस्तुत कर भक्तों को नाचने से मजबूर कर दिया। भजन सुनने के लिए देर रात तक खाटू श्यामजी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं श्याम संकीर्तन में कलकता के फूलों से बाबा का भव्य दरबार, छप्पन भोग की झांकी, ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा,रंगीन आतिशबाजी आकर्षण का केंद रही। कार्यक्रम के दौरान भक्तों पर चंदन के इत्र मिश्रित जल का छिड़काव किया गया और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा से पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में रंग गया।