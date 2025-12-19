Aaj Ka Rashifal 20 December : 20 दिसंबर राशिफल: अमावस्या के साथ बदलेगा भाग्य, क्या शनिवार लाएगा आपके लिए बड़ी खुशखबरी?

Aaj Ka Rashifal 20 December 2025 : आज 20 दिसंबर 2025, शनिवार को पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो सुबह 07:12 बजे तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होगी। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:58 बजे से 12:39 बजे तक रहेगा, जबकि राहुकाल 09:44 से 11:01 बजे तक रहेगा। शनिवार को शनिदेव और पितरों की कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक और काले तिल से पीपल को अर्घ्य देना विशेष फलदायी माना जाता है। आज का राशिफल आपके करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल।