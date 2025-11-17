2026 Grahan List : साल 2026 में 4 ग्रहण! जानिए भारत में कब और कौन सा ग्रहण दिखेगा

2026 Grahan List : भारत में ग्रहण को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू परंपराओं में, लोग अक्सर इस दौरान व्रत रखते हैं, कुछ गतिविधियों से परहेज करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। साथ ही, ग्रहण एक आकर्षक प्राकृतिक घटना भी है, जब सूर्य या चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। परिवार, आकाश-दर्शक और ज्योतिष को मानने वाले सभी इन दुर्लभ घटनाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं।