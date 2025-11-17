2026 Grahan List : साल 2026 में 4 ग्रहण! जानिए भारत में कब और कौन सा ग्रहण दिखेगा

2026 Grahan List : 2026 में 4 'ग्रहण' करेंगे आपका ध्यान आकर्षित (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
2026 Grahan List : भारत में ग्रहण को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू परंपराओं में, लोग अक्सर इस दौरान व्रत रखते हैं, कुछ गतिविधियों से परहेज करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। साथ ही, ग्रहण एक आकर्षक प्राकृतिक घटना भी है, जब सूर्य या चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। परिवार, आकाश-दर्शक और ज्योतिष को मानने वाले सभी इन दुर्लभ घटनाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
जैसे-जैसे 2025 समाप्त हो रहा है, कई लोग अगले सूर्य ग्रहण (सूर्य ग्रहण) और चंद्र ग्रहण (चंद्र ग्रहण) की तिथियों के बारे में जानने को उत्सुक हैं। 2026 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण होंगे। हालांकि, ये सभी भारत में दिखाई नहीं देंगे। आइए, सीधे-सीधे जान लेते हैं कि कब और कौन-सा ग्रहण नजर आएगा।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर छाया पड़ती है और कुछ क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से या पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का यह संरेखण केवल अमावस्या के दौरान ही हो सकता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होता है।
वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, 2026 (मंगलवार) को लगेगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा।
दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, 2026 (बुधवार) को होगा और यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय दर्शकों के लिए, ये दोनों सूर्य ग्रहण केवल वैश्विक रिपोर्टों और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ही देखे जा सकेंगे।
2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च (मंगलवार) को होगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो नई दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। ग्रहण शाम को लगभग 20 मिनट तक रहेगा और सूतक काल लागू होगा।
वर्ष के मध्य में, 28 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) को एक और चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि, यह भारत में दिखाई नहीं देगा।
2026 में होने वाले चार ग्रहणों में से केवल 3 मार्च का चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रहण से जुड़े अनुष्ठानों का पालन करते हैं या इसे एक खगोलीय आश्चर्य के रूप में देखते हैं, ये तिथियां आने वाले वर्ष के लिए ध्यान देने योग्य हैं।
