Kanpur News:10 लाख की रंगदारी मांगने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार,10 माह से चल रहा था फरार

गांधीनगर पीरोड निवासी अभिषेक मिश्रा ने 1 जून 2025 को सीसामऊ थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान का सौदा हरबंशमोहाल निवासी अजय गुप्ता और पंकज गुप्ता से किया था। इस संबंध में 15 अक्तूबर को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कराया गया था। पीड़ित के अनुसार, सौदे की जानकारी मिलने पर रवि पांडेय, अतुल अग्निहोत्री, जनार्दन पांडेय और रामचंदर उनके घर पहुंचे और मकान बिकवाने के नाम पर 10 लाख रुपये कमीशन की मांग करने लगे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने दबाव बनाकर छह लाख रुपये भी ले लिए।