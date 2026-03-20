स्मार्ट मीटर: इटावा में बिजली का बिल 1 लाख 60‌ हजार देख चाय बेचने वाले को आया हार्ट अटैक, मौत

Electricity bill dispute: इटावा में 1 लाख 60 हजार का बिजली का बिल देखकर सदमे में आया चाय विक्रेता, मौत: इटावा में 1 लाख 60 हजार का बिजली का बिल आने से चाय वाला सदमे में आ गया। उसने बिजली विभाग के अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान हार्ट अटैक पड़ने से उसकी मौत हो गई। परिवार वाले शव को बिजली विभाग के उपखंड ऑफिस ले गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पुत्री राखी ने बताया कि मामले को देखने के लिए 2 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। उपखंड अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार को 20 हजार की आर्थिक सहायता दी गई है। मामला भरथना क्षेत्र के महावीर नगर का है।