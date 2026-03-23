पीएम मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाला बना महामंत्री, बीजेपी में मचा बवाल, नेताओं के इस्तीफे शुरू

पूर्व विधायक अशोक दुबे के बेटे अंशुल दुबे ने इस फैसले के विरोध में भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अंशुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके साथ 300 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता भी इस फैसले के खिलाफ हैं। अंशुल का आरोप है कि जिला कार्यकारिणी में गलत लोगों को जगह मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले को महामंत्री बनाया गया है, जो पूरी तरह गलत है। अंशुल ने आगे कहा कि जहां विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने के लिए जेल जाते हैं, वहीं यहां पार्टी में ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। गुस्साए कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व से शिकायत करने के लिए लखनऊ जा रहे हैं। उनका कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इससे नुकसान होगा।