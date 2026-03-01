तीन बच्चों की मां युवक संग भाग गई, गांव आई तो दोनों का मुंह काला करके पूरे गांव में जुलूस निकाला

पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, PC- IANS
इटावा : उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के वैदपुरा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक गंभीर और अमानवीय घटना सामने आई है। यहां एक महिला और युवक के साथ मारपीट की गई और उनका मुंह काला कर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, तीन बच्चों की मां 26 मार्च को अपनी मर्जी से मैनपुरी जिले के एक युवक के साथ चली गई थी। अगले दिन 27 मार्च की शाम को परिजन उसे ढूंढकर वापस घर ले आए। महिला का आरोप है कि घर लौटने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे प्रताड़ित किया गया।
महिला का आरोप है कि 27 मार्च की रात परिजनों ने उससे फोन कराकर युवक को गांव के पास बुलवाया। महिला के बुलावे पर युवक रात करीब 11 बजे गांव पहुंचा, जहां पहले से मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई और पूरी रात एक कमरे में बंद रखा गया। शनिवार सुबह करीब 5 बजे उसका मुंह काला कर दिया गया। युवक को भी लात-घूंसों और जूते-चप्पलों से पीटा गया। इसके बाद दोनों को गांव में जुलूस के रूप में घुमाया गया। इस दौरान कुछ लोग चप्पलों की माला पहनाने की तैयारी भी कर रहे थे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही वैदपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जुलूस में शामिल कई लोगों को पकड़ लिया। पुलिस महिला और युवक को भी थाने ले आई। थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह के मुताबिक, महिला के साथ मारपीट के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की गई है। पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और उनकी पहचान करवाई जा रही है।
क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह ने बताया कि महिला के पति, देवर समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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