जिम ट्रेनर ने प्रोटीन में नशीला पदार्थ मिलाकर किया युवती से रेप, रेकी करने वाला साथी भी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता और पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सहारनपुर ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए। एसपी देहात सागर जैन और क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल मार्गदर्शन में थाना बिहारीगढ़ की पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए बुग्गावाला रोड से दोनों वांछित अभियुक्तों, शहजाद और मुकर्रम को दबोच लिया।