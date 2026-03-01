सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के गर्भवती होने का मामला: जांच रिपोर्ट तैयार

Saifai Institute of Medical Sciences: इटावा में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में 9-सदस्यीय समिति बनाई गई थी। जिसने अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को दे दी है। इसके पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और विभागाध्यक्ष सहित 12 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सील बंद रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 28 मार्च को कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाई गई है। जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा होगी। मामला आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई का है।