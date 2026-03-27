सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा तीन राज्यों के चुनाव खत्म होने 1 घंटे बाद 50 प्रति लीटर बढ़ेगा दाम

रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार कह रही है कि पेट्रोल का पर्याप्त भंडार है तो उन्होंने सवाल किया कि फिर पेट्रोल पंप पेट्रोल देने से इंकार क्यों कर रहा है? पैसा देने के बाद भी पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा इसकी शंका बनी रहेगी। देश के सामने बड़ा संकट आने वाला है। कंपनियां काफी घाटे में चली गई हैं। यदि चार राज्यों में चुनाव ना होता तो 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कीमत बढ़ जाती। बंगाल, तमिलनाडु, और केरल के चुनाव होने के 1 घंटे बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ₹50 per liter हो जाएगी।