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सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा तीन राज्यों के चुनाव खत्म होने 1 घंटे बाद 50 प्रति लीटर बढ़ेगा दाम

MP Ram Gopal Yadav: इटावा में सांसद रामगोपाल यादव ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीन राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद 50 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ जाएगा।

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इटावा

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Narendra Awasthi

Mar 27, 2026

केदारेश्वर मंदिर में पूजा करते राम गोपाल यादव, फोटो सोर्स- X समाजवादी पार्टी

फोटो सोर्स- X समाजवादी पार्टी

SP MP Ram Gopal Yadav Etawah visit: इटावा स्थिति केदारेश्वर मंदिर में भगवान राम और श्री कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की गईं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सांसद रामगोपाल यादव सहित कई नेता मौजूद थे। विधि-विधान से श्री राम और श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि केदारनाथ की तरह यहां पर भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूदा थे।

केदारेश्वर मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियां

उत्तर प्रदेश की इटावा पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि लंका पर आक्रमण करने के पहले श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। जिनका नाम रामेश्वर बताया, यानी 'राम के ईश्वर'। रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम और कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार श्री कृष्णा हैं। श्री कृष्ण के शिष्यों पांडवों ने ही केदारनाथ की स्थापना की। केदारनाथ की तरह केदारेश्वर में भी मूर्तियां विराजमान की गई हैं। उन्होंने शिव शिवशंकर से प्रार्थना की कि जो संकट देश पर आने वाला है, उससे बचा जा सके।

शांति के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि शांति के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। युद्ध विनाशकारी होगा। पहले युद्ध दो देशों के बीच सीमित रहता था, लेकिन यह युद्ध पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो गया है। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ के निर्यात का 80% मिडिल ईस्ट से होता है। हार्मोन स्टेट से 20% पेट्रोलियम सप्लाई होती है।

लकड़ी का चूल्हा तैयार रखें

रामगोपाल यादव ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादक स्थल पर अमेरिका, इजरायल और ईरान का बड़ा हमला हो रहा है। जिसके दोबारा बनने में 20 साल से अधिक लग सकते हैं। इसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम पड़ने वाला है। अखिलेश यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को लकड़ी के चूल्हे के लिए तैयार रहना चाहिए। तेल की आपूर्ति काफी कम हो गई है।

पेट्रोल का पर्याप्त भंडार पर उठाए सवाल

रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार कह रही है कि पेट्रोल का पर्याप्त भंडार है तो उन्होंने सवाल किया कि फिर पेट्रोल पंप पेट्रोल देने से इंकार क्यों कर रहा है? पैसा देने के बाद भी पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा इसकी शंका बनी रहेगी। देश के सामने बड़ा संकट आने वाला है। कंपनियां काफी घाटे में चली गई हैं। यदि चार राज्यों में चुनाव ना होता तो 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कीमत बढ़ जाती। बंगाल, तमिलनाडु, और केरल के चुनाव होने के 1 घंटे बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ₹50 per liter हो जाएगी।

ईडी के डर से दिया गया चंदा

रामगोपाल यादव ने कहा कि जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी, उन्होंने हजारों करोड़ रुपये चंदा में दिए हैं। चंदे के बदले लाखों करोड़ रुपये के ठेके दे दिए गए। जिन कंपनियों ने चंदा दिया है, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। उन्होंने इसे बेईमान और बेशर्म सरकार बताया। पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को जानकारी मिली।

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Published on:

27 Mar 2026 03:58 pm

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