Etawah News:सिंबा-सुल्तान को मिली ‘जंगल की रानी’, इटावा सफारी में शुरू होगी नई प्रेम कहानी!

सिंबा और सुल्तान का जन्म अक्टूबर 2016 में सफारी के ब्रीडिंग सेंटर में हुआ था। ये दोनों यहां जन्म लेने वाले पहले शावक माने जाते हैं, जिससे इनका विशेष महत्व भी जुड़ा है। इनकी मां शेरनी जेसिका और पिता शेर मनन हैं। बीते नौ वर्षों में इनका पालन-पोषण विशेष देखरेख में किया गया और अब ये पूरी तरह वयस्क हो चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस उम्र में ये प्रजनन के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। यही वजह है कि सफारी प्रशासन काफी समय से इनके लिए उपयुक्त जोड़ीदार की तलाश कर रहा था, ताकि इनके जरिए प्रजाति के संरक्षण और संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके।