मौसम का मार: आंधी, तूफान, और ओलावृष्टि कहर बनकर टूटा, 6 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ

UP weather update: मौसम की मार से किसान बेहाल है। जनजीवन भी पटरी से उतर चुकी है अचानक होने वाली बारिश से लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिल रहा है। जगह-जगह भीषण जाम देखने को मिला। बारिश के कारण ट्रेनों के आवागमन में भी असर पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र उरई को बताया गया है। जहां पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग के अनुसार आज 5 और 6 अप्रैल को भी तेज हवाओं के साथ प्री मानसून का असर देखने को मिलेगा। पॉकेट्स में बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।