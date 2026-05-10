Haridwar News: जिंदा पत्नी का पति ने फोटो पर थूक कर किया पिंडदान! इस आदत से नाराज था, पूरा मामला जानिए

सोशल मीडिया पर हो रहेवायरल वीडियो में एक व्यक्ति गंगा तट पर अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसने पहले पत्नी की फोटो पर थूका और बाद में उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक को गंगा में पिंड डालते हुए भी देखा जा सकता है। इसी आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि युवक ने अपनी जीवित पत्नी का पिंडदान किया है। हालांकि, वीडियो की सत्यता और उसमें किए जा रहे दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।