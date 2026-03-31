पूरे यूपी में आज आधी रात से महंगा होगा सफर, जानें कितना बढ़ेगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स

उत्तर प्रदेश में रहने वाले और यहां के रास्तों से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप आज रात 12 बजे के बाद अपने वाहन से बाहर निकलने वाले हैं तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार रहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल की रात यानी आज रात 00:00 बजे से लागू हो जाएंगी।