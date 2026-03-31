31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पूरे यूपी में आज आधी रात से महंगा होगा सफर, जानें कितना बढ़ेगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स

आज आधी रात यानि 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। जानिए किसको मिलेगी राहत?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Namrata Tiwary

Mar 31, 2026

Expressway

Expressway

उत्तर प्रदेश में रहने वाले और यहां के रास्तों से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप आज रात 12 बजे के बाद अपने वाहन से बाहर निकलने वाले हैं तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार रहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल की रात यानी आज रात 00:00 बजे से लागू हो जाएंगी।

5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक की बढ़ोतरी

NHAI ने जो वार्षिक संशोधन किए हैं उसके बाद अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग वाहनों की कैटेगरी के हिसाब से टोल की कीमतों में 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर मेरठ, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

इन रास्तों पर पड़ेगा असर

नए फैसले के बाद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर सफर का खर्च बढ़ जाएगा। सराय काले खां से मेरठ वाले रूट पर यात्रियों को पहले के मुकाबले अधिक भुगतान करना होगा। मेरठ से बुलंदशहर हाईवे पर भी प्राइवेट कार और कमर्शियल वाहनों (बस-ट्रक) के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। मेरठ-नजीबाबाद मार्ग से गुजरने वाले लोगों की जेब पर भी अब अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

किसे मिलेगी राहत?

टोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद एक राहत भरी खबर भी है। NHAI के अनुसार, यह बढ़ी हुई दरें उन लोगों पर लागू नहीं होंगी जिनके पास मासिक (Monthly) या वार्षिक (Yearly) पास है। यानी अगर आपने पहले से पास बनवा रखा है तो आपको पुरानी दरों पर ही सफर करने की सुविधा मिलती रहेगी। उनके लिए फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

गाड़ियों के हिसाब से तय होंगे दाम

बता दें कि टोल टैक्स में यह बढ़ोतरी सभी गाड़ियों के लिए एक समान नहीं है। छोटी प्राइवेट कारों के लिए जहां मामूली बढ़ोतरी हुई है वहीं बड़े कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक और बसों के लिए 45 रुपये तक की वृद्धि की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल नियमों के मुताबिक की जाती है।

ये भी पढ़ें

पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकली महिला, लखनऊ स्टेशन पर एक बच्चा हुआ गायब
लखनऊ
लखनऊ स्टेशन

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 02:33 pm

Published on:

31 Mar 2026 02:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पूरे यूपी में आज आधी रात से महंगा होगा सफर, जानें कितना बढ़ेगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रबी फसलों की MSP खरीद बढ़ी, चना-मसूर-सरसों पर सरकार का बड़ा फैसला

रबी फसलों की MSP खरीद पर बड़ा फैसला, चना, मसूर और सरसों किसानों को राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में बसपा बैठक, मायावती संगठन और जनाधार मजबूत करने पर शुरू हुआ मंथन

लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘सपा को बदनाम करना BJP का एजेंडा’, अखिलेश यादव बोले- देश को बचाने का है साल 2027 का विधानसभा चुनाव

akhilesh yadav big statement said 2027 assembly elections are to save country up politics
लखनऊ

Lucknow - Kanpur में 11 ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई, बिना एलिसा टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा

ब्लड बैंक घोटाला, बिना टेस्ट खून सप्लाई का खुलासा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

छोटे बेटे की लाश देख मां की निकली चीख! बड़े भाई ने रॉड से पीट-पीट कर मार डाला और कमरे में जाकर….

elder brother beat younger brother to death with an iron rod lucknow up news
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.