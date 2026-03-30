30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकली महिला, लखनऊ स्टेशन पर एक बच्चा हुआ गायब

उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहने वाली एक महिला लखनऊ स्टेशन पर अपने तीन बच्चों के साथ सो रही थी। सुबह उठने पर एक बच्चा गायब था।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Namrata Tiwary

Mar 30, 2026

लखनऊ स्टेशन

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआइ

लखनऊ स्टेशन पर अपने तीन बच्चों के साथ सो रही महिला का एक बच्चा चोरी हो गया। अमेठी की रहने वाली महिला पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकल गई थी। रात में वह लखनऊ स्टेशन पर पहुंची थी। रात बिताने के लिए वह स्टेशन पर ही अपने तीनों बच्चों के साथ सो गई थी। सुबह जागने पर उसका एक बच्चा गायब था। ऐसे में वह इधर उधर बेचैन होकर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। काफी खोजने के बाद भी उसका बच्चा नहीं मिला।

पति ने बताई पूरी कहानी

अमेठी जिले के अर्जुननगर गांव में रहने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि 22 फरवरी को उसकी और पत्नी की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद वह तीनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई। पति ने इस बात की सूचना थाने में दी थी। हालांकि, 25 फरवरी को पत्नी वापस घर लौट आई थी। लेकिन उसके साथ केवल दो ही बेटे थे। उनका छोटा बेटा जो कि 5 साल का है वो नहीं था। धर्मेंद्र ने बताया कि छोटे बेटे के बारे में पूछने पर पत्नी ने बताया कि बच्चा सोते समय स्टेशन से लापता हो गया।

हो रही बच्चे की तलाश

पति ने 30 मार्च को चारबाग Goverment Railway Police जीआरपी में इस मामले की शिकायत की है। इससे पहले उसने थाना सुल्तान वारिसगंज में शिकायत की थी। (GRP) जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ताकि बच्चे का पता लगाया जा सके। बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

रखें ये सावधानियां

मामले ने अब रेलवे सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अपराधी ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। बच्चों को अपने साथ ले जाएं तो एक की अपेक्षा दो लोग साथ में रहें ताकि उन्हें संभालना और निगरानी करना आसान हो। रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर ऐसे ही खुले में न सोएं। बच्चों को पहले से ही समझा बुझाकर घर से निकलें ताकि वे किसी अपरिचित के बहकावे में आने से बच सकें।

ये भी पढ़ें

UPPCS Success Story: एड़ी-चोटी का जोर लगाकर नेहा पांचाल बनीं टॉपर, घर और बच्ची को संभालते हुए रचा इतिहास
लखनऊ
neha panchal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकली महिला, लखनऊ स्टेशन पर एक बच्चा हुआ गायब

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नहीं देने होंगे एयरपोर्ट पर नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे! सिर्फ 10 रुपये में ब्रेकफास्ट सर्विस हुई शुरू

lucknow airport offers cheap breakfast for passengers starting at just Rs 10 up news
लखनऊ

फ्लॉप शो! डिप्टी CM पाठक बोले- अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी, मौर्य ने यूं कसा तंज

up deputy cm brajesh pathak and keshav prasad maurya took dig at akhilesh yadav
लखनऊ

UPPCS Success Story: एड़ी-चोटी का जोर लगाकर नेहा पांचाल बनीं टॉपर, घर और बच्ची को संभालते हुए रचा इतिहास

neha panchal
लखनऊ

अलग प्रदेश की मांग को लेकर मायावती ने फिर भरी हुंकार, जनता से की बड़ी मांग

पुरानी मांग पर मायावती की हुंकार
लखनऊ

UP Panchayat Election 2026 को लेकर क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? मंत्री ने बताई सीएम की राय

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.