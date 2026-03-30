पति से झगड़ा करके तीन बच्चों समेत घर से निकली महिला, लखनऊ स्टेशन पर एक बच्चा हुआ गायब

अमेठी जिले के अर्जुननगर गांव में रहने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि 22 फरवरी को उसकी और पत्नी की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद वह तीनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई। पति ने इस बात की सूचना थाने में दी थी। हालांकि, 25 फरवरी को पत्नी वापस घर लौट आई थी। लेकिन उसके साथ केवल दो ही बेटे थे। उनका छोटा बेटा जो कि 5 साल का है वो नहीं था। धर्मेंद्र ने बताया कि छोटे बेटे के बारे में पूछने पर पत्नी ने बताया कि बच्चा सोते समय स्टेशन से लापता हो गया।