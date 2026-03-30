UPPCS Success Story: एड़ी-चोटी का जोर लगाकर नेहा पांचाल बनीं टॉपर, घर और बच्ची को संभालते हुए रचा इतिहास

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) 2024 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस बार की टॉपर नेहा पांचाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नेहा ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। नेहा के इस परिणाम ने उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है जो शादी और बच्चों के बाद अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं।