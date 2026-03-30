UP Panchayat Election 2026 को लेकर क्या है योगी आदित्यनाथ का प्लान? मंत्री ने बताई सीएम की राय

पंचायत चुनाव 2026 टलने की खबर से ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। पंचायत स्तर पर लोग नए प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे थे। अगर चुनाव टल गए तो मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला अब हाईकोर्ट के हाथ में है। ओम प्रकाश राजभर पहले 12 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने का दावा कर रहें थे, लेकिन हाल ही बयानों में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है।