फ्लॉप शो! डिप्टी CM पाठक बोले- अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी, मौर्य ने यूं कसा तंज

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के भय और आतंक के पुनर्जागरण हेतु दादरी रैली ही नहीं कितनी भी रैलियां कर लें, कितने भी रंग बदल लें, लेकिन गुंडाराज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का समय कब का समाप्त हो चुका है। इनकी रैलियां सिर्फ नाम की हैं, न इनका जनता से सरोकार है और न जनता का इनसे कोई सरोकार है। जनता सपा के कारनामों को भूली नहीं है। दंगों की आग में न जाने कितने बेटे अनाथ हो गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। बेटियां असुरक्षित थी, बेटों का अधिकार छीना जाता था। लूट, अपहरण के उस अंधकार के युग को जनता कभी भूल नहीं सकती और न ही इन्हें माफ करने वाली है।