AMU आतंकियों की नर्सरी…छात्र के कमरे से हथियार मिलने पर भड़कीं साध्वी प्राची, बोलीं- हो हाईलेवल जांच

साध्वी प्राची ने छात्र शहजाद के कमरे से बरामद हुए सामान का जिक्र करते हुए कहा कि हॉस्टल में जाली नोट और कारतूसों का मिलना बेहद डराने वाला है। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया से छात्र यहां अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन कैंपस के भीतर चल रहे हथियारों और नकली नोटों के धंधे से छात्रों के मन में भय पैदा हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कैंपस में पढ़ाई का माहौल वापस लाने के लिए इन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।