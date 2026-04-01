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अलीगढ़

अलीगढ़ युवक के सीने में 10 फीट की सरिया हुई आर- पार आधी सरिया काटकर एंबुलेंस में बैठाया, दर्द से तड़पता रहा

अलीगढ़ में निर्माण कार्य के दौरान ऊपर से गिरा सरिया एक युवक के सीने में आर-पार हो गया। एंबुलेंस कर्मियों ने सरिया काटकर उसे अस्पताल पहुंचाया है। इस दौरान युवक तड़पता रहा।

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अलीगढ़

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Mahendra Tiwari

Apr 13, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

अलीगढ़ में निर्माण कार्य के दौरान एक बेहद खतरनाक हादसा सामने आया। जहां ऊपर से गिरा सरिया एक युवक के सीने को चीरता हुआ आर-पार निकल गया। हालत इतनी गंभीर थी कि उसे सीधे एंबुलेंस में लिटाना भी संभव नहीं हो सका। मौके पर मौजूद टीम ने सरिया काटकर छोटा किया और फिर युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन की तैयारी की।

अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित ओजोन सिटी में एक निर्माणाधीन इमारत पर काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां काम कर रहे एक युवक के सीने में ऊंचाई से गिरा लंबा सरिया आर-पार हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और साथी मजदूर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े।

बिहार का रहने वाला युवक बिल्डिंग के नीचे खड़ा होने के दौरान हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि जाकिर नाम का युवक, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। पिछले कुछ महीनों से इस साइट पर काम कर रहा था। हादसे के वक्त वह बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, तभी ऊपर से करीब 10 फीट लंबा सरिया अचानक गिरा और उसके सीने के बाईं ओर से आर-पार निकल गया। चोट लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा।

इलेक्ट्रिक कटर से सरिया काट एंबुलेंस में बैठाया

घटना की सूचना तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई, लेकिन सरिया लंबा होने की वजह से घायल को स्ट्रेचर पर ठीक से लिटाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एंबुलेंस स्टाफ ने मौके पर ही सरिया काटने का फैसला लिया। कटर मंगवाकर सरिया का एक बड़ा हिस्सा अलग किया गया। जिससे उसे अस्पताल ले जाना आसान हो सका।

काफी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन, जांच में आई राहत वाली बात?

इसके बाद युवक को सावधानी से एंबुलेंस में रखा गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। डॉक्टरों ने यह सुनिश्चित किया कि सरिया दिल या अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। जांच में राहत की बात यह रही कि सरिया पसलियों के बीच से होकर निकला था और कोई हड्डी नहीं टूटी थी। डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह के मामलों में ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण होता है। पहले सरिया को धीरे-धीरे काटकर छोटा किया गया, फिर सावधानीपूर्वक ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी थोड़ी देर से मिली, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है। वहीं युवक की उम्र को लेकर भी अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल घायल का इलाज जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए है।

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Published on:

13 Apr 2026 11:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / अलीगढ़ युवक के सीने में 10 फीट की सरिया हुई आर- पार आधी सरिया काटकर एंबुलेंस में बैठाया, दर्द से तड़पता रहा

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