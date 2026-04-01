अलीगढ़ युवक के सीने में 10 फीट की सरिया हुई आर- पार आधी सरिया काटकर एंबुलेंस में बैठाया, दर्द से तड़पता रहा

इसके बाद युवक को सावधानी से एंबुलेंस में रखा गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। डॉक्टरों ने यह सुनिश्चित किया कि सरिया दिल या अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। जांच में राहत की बात यह रही कि सरिया पसलियों के बीच से होकर निकला था और कोई हड्डी नहीं टूटी थी। डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह के मामलों में ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण होता है। पहले सरिया को धीरे-धीरे काटकर छोटा किया गया, फिर सावधानीपूर्वक ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी थोड़ी देर से मिली, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है। वहीं युवक की उम्र को लेकर भी अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल घायल का इलाज जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए है।