गुरुवार शाम करीब 5 बजे जब दोनों आरोपी किसी काम से कमरे से बाहर निकले तो पीड़िता अपनी जान बचाकर होटल से भागी। लेकिन आदिल ने उसे सड़क पर ही पकड़ लिया। वह उसे घसीटकर वापस ले जाने लगा। विरोध करने पर बीच सड़क पर ही उसे बेरहमी से पीटने लगा। महिला को लहूलुहान हालत में रोते और गिड़‌गिड़ाती रही कि मेरे बच्चे पर तरस खाओ। छोड़ दो मुझे, लेकिन आरोपी नहीं माने। महिला को गिड़गिड़ाते देख राहगीर रुक गए। लोगों ने जब महिला की आपबीती सुनी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी आदिल की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।