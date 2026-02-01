गोरखपुर में राम कथा के बीच राजन महाराज की टीम को गोली मारने की धमकी, आहत महराज बोले… केकरे माई में दम बा, मार के देखावे

बात इतनी बढ़ गई कि दोनों लोगों में कहासुनी हुई, फिर उसी बीच किसी ने राजन जी महाराज की टीम को गोली से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद राजन जी महाराज ने कथा को बीच में ही छोड़कर वापस जाने का मन बना लिया। मामले को गंभीरता से हुए एक जनप्रतिनिधि ने उनको मनाया। इसके बाद राजन जी महाराज और उनकी टीम यहां रुकी।