‘2027 में CM, फिर 2029 में PM…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर राजन महाराज का बड़ा बयान

राजन जी महाराज गोरखपुर में श्री राम कथा सुना रहे हैं। यह कार्यक्रम 27 जनवरी से 4 फरवरी तक चल रहा है। जगह है दिग्विजयनाथ पार्क या चंपा देवी पार्क, नौका विहार क्षेत्र। गोरखपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर वैदिक मंत्रों से शुरुआत हुई। माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। लोग झूमकर भजन गा रहे हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। राजन जी महाराज ने खुद कहा कि वे 16 साल से कथा सुना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर आने का सौभाग्य पहली बार मिला। इससे वे भावुक हो गए।