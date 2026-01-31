‘2027 में CM, फिर 2029 में PM…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर राजन महाराज का बड़ा बयान

गोरखपुर में राजन जी महाराज का बड़ा बयान! Source- X
Rajan Maharaj Big Statement on Yogi Adityanath: गोरखपुर में प्रसिद्ध कथा वाचक राजन जी महाराज पहली बार पहुंचे हैं। उनके आगमन पर शहर में भारी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और राम भक्ति में डूब गए।
राजन जी महाराज गोरखपुर में श्री राम कथा सुना रहे हैं। यह कार्यक्रम 27 जनवरी से 4 फरवरी तक चल रहा है। जगह है दिग्विजयनाथ पार्क या चंपा देवी पार्क, नौका विहार क्षेत्र। गोरखपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर वैदिक मंत्रों से शुरुआत हुई। माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। लोग झूमकर भजन गा रहे हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। राजन जी महाराज ने खुद कहा कि वे 16 साल से कथा सुना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर आने का सौभाग्य पहली बार मिला। इससे वे भावुक हो गए।
कथा के दौरान राजन जी महाराज का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हो सकता है कि 2029 में वे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। यह बयान भक्तों और समर्थकों में खूब चर्चा में है। लोग इसे योगी जी के प्रति श्रद्धा और भविष्यवाणी के रूप में देख रहे हैं। वीडियो शेयर हो रहा है और कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे संदेश आ रहे हैं।
यह राम कथा महोत्सव गोरखपुर में राम भक्ति की लहर ला रहा है। हजारों लोग रोजाना कथा सुनने आ रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह नौ दिवसीय कार्यक्रम भक्ति और ज्ञान से भरपूर है। राजन जी महाराज की मीठी वाणी और राम कथा से सबका मन मोह लिया है। गोरखपुर में यह आयोजन यादगार बन रहा है।
