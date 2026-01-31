31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

‘2027 में CM, फिर 2029 में PM…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर राजन महाराज का बड़ा बयान

गोरखपुर में पहली बार राम कथा सुना रहे प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज का योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Anuj Singh

Jan 31, 2026

गोरखपुर में राजन जी महाराज का बड़ा बयान!

गोरखपुर में राजन जी महाराज का बड़ा बयान! Source- X

Rajan Maharaj Big Statement on Yogi Adityanath: गोरखपुर में प्रसिद्ध कथा वाचक राजन जी महाराज पहली बार पहुंचे हैं। उनके आगमन पर शहर में भारी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और राम भक्ति में डूब गए।

पहली बार गोरखपुर में राम कथा

राजन जी महाराज गोरखपुर में श्री राम कथा सुना रहे हैं। यह कार्यक्रम 27 जनवरी से 4 फरवरी तक चल रहा है। जगह है दिग्विजयनाथ पार्क या चंपा देवी पार्क, नौका विहार क्षेत्र। गोरखपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। कथा स्थल पर वैदिक मंत्रों से शुरुआत हुई। माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। लोग झूमकर भजन गा रहे हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। राजन जी महाराज ने खुद कहा कि वे 16 साल से कथा सुना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर आने का सौभाग्य पहली बार मिला। इससे वे भावुक हो गए।

योगी आदित्यनाथ पर वायरल बयान

कथा के दौरान राजन जी महाराज का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हो सकता है कि 2029 में वे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। यह बयान भक्तों और समर्थकों में खूब चर्चा में है। लोग इसे योगी जी के प्रति श्रद्धा और भविष्यवाणी के रूप में देख रहे हैं। वीडियो शेयर हो रहा है और कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे संदेश आ रहे हैं।

भक्तों का उत्साह

यह राम कथा महोत्सव गोरखपुर में राम भक्ति की लहर ला रहा है। हजारों लोग रोजाना कथा सुनने आ रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह नौ दिवसीय कार्यक्रम भक्ति और ज्ञान से भरपूर है। राजन जी महाराज की मीठी वाणी और राम कथा से सबका मन मोह लिया है। गोरखपुर में यह आयोजन यादगार बन रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 05:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘2027 में CM, फिर 2029 में PM…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर राजन महाराज का बड़ा बयान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CBI की एंट्री, करेगी रेलवे में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच, केस दर्ज…फंस सकती हैं और मछलियां, रेलवे अधिकारियों में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

India News–C Voter के ‘Mood of the Nation’ सर्वे में सांसद रवि किशन शुक्ला देश के सबसे लोकप्रिय OTT स्टार घोषित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

लापता लड़की का बॉयफ्रेंड समझ युवक का अपहरण, चलती गाड़ी से 30 km दूर फेंककर बदमाश फरार…परिजनों में दहशत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस पर फायरिंग, घेरेबंदी कर पुलिस ने दबोचे बाइक सवार तीन बदमाश…असलहे बरामद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मिलेट्स से डायबिटीज़ मैनेजमेंट तक: गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध नवाचारों की नई पहल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.