मिलेट्स से डायबिटीज़ मैनेजमेंट तक: गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध नवाचारों की नई पहल

डॉ. नीता सिंह एवं तरनुम खातून द्वारा प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण-अनुकूल, जैव-अपघटनीय एवं कम लागत वाले उत्पाद विकसित किए गए हैं, जो सतत विकास एवं प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में सराहनीय पहल है। इन सभी नवाचारों को पेटेंट से प्रोडक्ट तक लाने के लिए प्रो दिव्या रानी सिंह और उनकी टीम को कुलपति ने सराहना की है।