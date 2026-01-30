मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट: 2 और 3 फरवरी को इन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Weather latest update: मौसम विभाग ने 2 और 3 फरवरी को बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर मंडल और उससे सटे पश्चिम के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ेगा। इस दौरान बारिश होने की संभावना है। दिन में ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।‌ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। अगले दो से तीन दिनों तक दिन में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। धूप निकलने की संभावना काफी कम है। दिन में भी ठंड का एहसास होगा। गलन बनी रहेगी। ‌