सामानों की डिलीवरी को लेकर दो पक्षों में विवाद, बम से किया हमला, मचा हड़कंप, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबीदी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्षों में लड़ाई हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि दोनों पक्ष डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। जिसमें एक रोहित सोनकर है। सामानों की डिलीवरी को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई होती है। जिसमें रोहित सोनकर का मित्र प्रदीप निषाद ने सुतली बम मार दिया। जिससे एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रदीप निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।