सामानों की डिलीवरी को लेकर दो पक्षों में विवाद, बम से किया हमला, मचा हड़कंप, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
Dispute between two delivery boys: कानपुर में सामान की डिलीवरी को लेकर दो डिलीवरी करने वाले लड़कों के बीच लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष में अपने साथी को बुला लिया, जिसने बम से हमला बोल दिया। बम के हमले से डिलीवरी बॉय घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया जा रहा है। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर के थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में दो डिलीवरी बॉय के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें रोहित सोनकर ने अपने साथी को बुला लिया। मौके पर पहुंचा प्रदीप निषाद ने डिलीवरी बॉय सुशील पर सुतली बम से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबीदी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्षों में लड़ाई हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि दोनों पक्ष डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। जिसमें एक रोहित सोनकर है। सामानों की डिलीवरी को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई होती है। जिसमें रोहित सोनकर का मित्र प्रदीप निषाद ने सुतली बम मार दिया। जिससे एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रदीप निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग