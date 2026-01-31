मौसम विभाग का चार जिलों के लिए रेड अलर्ट, हरदोई सबसे ठंडा जिला, दो और 3 फरवरी को बारिश की चेतावनी

मौसम केंद्र लखनऊ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मुजफ्फरनगर का 6.6, मेरठ का 6.8, बाराबंकी और कानपुर का 6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, इटावा, झांसी, हमीरपुर, उरई, कानपुर नगर, लखनऊ, बहराइच, अयोध्या, सुल्तानपुर, वाराणसी, चुर्क, गाजीपुर और बलिया का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। गोरखपुर का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बांदा, नजीबाबाद, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और बस्ती का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। ‌