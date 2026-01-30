धर्म परिवर्तन के दबाव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर?

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर निवासी दीपक सिंह गौर ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। निरीक्षण के दौरान दीपक गौर के मोबाइल से एक वीडियो मिला। जो काफी धीमी और दबी आवाज में बनाया गया है। जिसमें बता रहा है कि "मैं दीपक सिंह गौर हूं। मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते पर ही चलूंगा।" अपने वीडियो में वह गांजा बिक्री की रोक और नारी सम्मान की बात कर रहा है। अंत में उसने बताया कि "मैंने गलतियां की हैं। मैं खुद ही फांसी लगाने जा रहा हूं। धर्म परिवर्तन पूरे भारत में हो रहा है।"