युवक ने युवती पर किया सर्जिकल ब्लेड से हमला, लोगों ने की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kanpur news, कानपुर में एक एकतरफा प्यार में युवक ने सर्जिकल ब्लेड से युवती पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर खड़े लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। परिजनों ने बताया कि 9 दिनों बाद युवती की शादी होने वाली है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि दोनों युवक पहले से परिचित हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला नजीराबाद थाना क्षेत्र का है।