कानपुर

युवक ने युवती पर किया सर्जिकल ब्लेड से हमला, लोगों ने की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kanpur News कानपुर में एक युवक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। जिससे वह खून से लथपथ हो गई। डीसीपी सेंट्रल घटना की जानकारी दी।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 29, 2026

पुलिस की ग्राफ्ट में आरोपी, फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस

Kanpur news, कानपुर में एक एकतरफा प्यार में युवक ने सर्जिकल ब्लेड से युवती पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर खड़े लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। परिजनों ने बताया कि 9 दिनों बाद युवती की शादी होने वाली है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि दोनों युवक पहले से परिचित हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला नजीराबाद थाना क्षेत्र का है।

सर्जिकल ब्लेड से किया हमला

उत्तर प्रदेश के नजीराबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया। बताया गया कि गोलू का युवती के घर में आना-जाना था, जिसने युवती से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाने के लिए कहा।‌ लेकिन शराब के नशे में होने के कारण युवती ने साथ चलने से इनकार कर दिया। इस पर गोलू ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। जिससे युवती खून से लथपथ हो गई। मोहल्ले वालों ने गोलू की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलू को पकड़ लिया।

क्या कहते हैं डीसीपी सेंट्रल?

पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़के ने एक लड़की पर हमला बोल दिया, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में जानकारी भी मिली कि लड़का और लड़की दोनों आपस में परिचित हैं। लड़की की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी।

दूसरी जगह शादी होने से नाराज था लड़का

डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि जिसको लेकर लड़का नाराज हो गया और उसने लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के चेहरे पर चोटें आई हैं, लेकिन वह खतरे से बाहर है।

up news

कानपुर

उत्तर प्रदेश

सामानों की डिलीवरी को लेकर दो पक्षों में विवाद, बम से किया हमला, मचा हड़कंप, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

घटना की जानकारी देते डीसीपी वेस्ट, फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
कानपुर

यूजीसी: धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बोले- भारत में न कोई अगड़ा ना पिछड़ा, भारत सरकार से की यह मांग

बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री, फोटो सोर्स- 'X' बाबा बागेश्वर
कानपुर

मौसम विभाग की घोषणा: 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ, होगी भारी बर्फबारी, झमाझम बारिश

पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जारी की गई चेतावनी, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी, अगले 24 घंटे में मौसम?

2 से 15 मिलीमीटर हुई बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

जूना अखाड़ा के संरक्षक नारायण गिरी बोले- शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार किसी को नहीं।

नारायण गिरी महाराज, फोटो सोर्स- 'X' महंत जगदीश्वर दास
कानपुर
