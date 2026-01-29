यूजीसी: धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बोले- भारत में न कोई अगड़ा ना पिछड़ा, भारत सरकार से की यह मांग

फोटो सोर्स- 'X' बाबा बागेश्वर
Dhirendra Shastri big statement on UGC Act बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत में ना कोई अगड़ा है ना पिछड़ा, हिंदू हिंदू भाई-भाई है। उन्होंने भारत सरकार से प्रार्थना की कि भारतीयों को जोड़ने का काम किया जाये। दरअसल देश में यूजीसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। यूजीसी कानून को काला कानून बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है।
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वर्तमान में यूजीसी का मामला बड़े पैमाने पर चल रहा है। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत में हम सब एक हैं। यहां पर ना तो कोई अगड़ा होना चाहिए ना पिछड़ा होना चाहिए। भारत में केवल भारतीय होना चाहिए।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार से प्रार्थना है कि भारतीयों को बांटा ना जाए, उन्हें जोड़ा जाए। इसलिए हम सब हिंदू एक हैं। इसलिए हम लोगों को एकता के साथ एकता के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए वे सभी समाज की बेटियों के ब्याह कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और सेवक सभी समाज के लोग शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के दिन 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में यूजीसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। औरैया में भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक संजीव कुमार त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष आनंदपाल सिंह तोमर, और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनिल कुमार चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफा लेटर में उन्होंने कहा कि पार्टी का नारा "सबका साथ, सबका विकास" एक मिथ्या नारा है। यूजीसी के नियम से पार्टी का स्वर्ण विरोधी असली चेहरा सामने आ गया है।
