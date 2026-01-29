यूजीसी: धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बोले- भारत में न कोई अगड़ा ना पिछड़ा, भारत सरकार से की यह मांग

Dhirendra Shastri big statement on UGC Act बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत में ना कोई अगड़ा है ना पिछड़ा, हिंदू हिंदू भाई-भाई है। उन्होंने भारत सरकार से प्रार्थना की कि भारतीयों को जोड़ने का काम किया जाये। दरअसल देश में यूजीसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। यूजीसी कानून को काला कानून बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ‌इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है।‌