UP में LPG संकट से हड़कंप! 80% होटल-रेस्टोरेंट बंद, ब्लैक में 5000 रुपये तक बिक रहा सिलेंडर

कानपुर में करीब 200 होटल और 250 बैंक्वेट हॉल हैं। पहले से बुक कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ रहा है। मेन्यू बदलना पड़ रहा है और ग्राहकों को मन मुताबिक खाना नहीं दे पा रहे। इससे मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। एक उदाहरण शुक्रवार का है। एक होटल में 700 लोगों की शादी की दावत थी। मेन्यू में इमरती और जलेबी थी, लेकिन गैस न होने से मिठाई नहीं बन सकी। आखिर में बूंदी के लड्डू मंगवाकर काम चला लिया गया। इसी तरह एक इफ्तार पार्टी में बालूशाही बनानी थी, लेकिन वह भी नहीं बन सकी। बाद में लड्डू परोसकर इफ्तार कराया गया। आयोजकों ने कहा कि पहली बार इफ्तार में लड्डू खिलाए गए।