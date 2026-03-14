गैस एजेंसी कर्मचारी ने युवती को मारा थप्पड़, भड़की भीड़ ने किया हंगामा

कानपुर के चकेरी इलाके में शनिवार सुबह हड़कंप मच गया। एक गैस एजेंसी पर मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। चकेरी थाना क्षेत्र के एचएएल (HAL) टाउनशिप के ठीक सामने स्थित गैस एजेंसी के एक महिला कर्मचारी पर युवती ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग गैस एजेंसी के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। गैस एजेंसी पर हंगामा, एजेंसी कर्मचारी ने युवती को मारा थप्‍पड़ तो भड़की भीड़