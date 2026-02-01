अब आंदोलन शुरू करेंगे अलंकार; बोले-CM के खिलाफ एक व्यक्तिगत लड़ाई, नहीं लूंगा इस्तीफा वापस

अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि उनके त्यागपत्र का ही असर है कि पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और सुप्रीम कोर्ट (SC) को इस पर रोक लगानी पड़ी। SC-ST एक्ट की आड़ में अब तक लाखों निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह विभिन्न संगठनों के साथ दिल्ली कूच करेंगे।