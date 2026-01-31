सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दिया बयान

Alankar Agnihotri reached Kanpur कानपुर पहुंचे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों की सहमति के बाद सोची समझी साजिश के तहत यूजीसी एक्ट लाया गया है। दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वेस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ और एचडी की तरह कार्य कर रहे हैं। अब पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट को हटाने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। इसके पहले कानपुर पहुंचने पर अलंकार अग्निहोत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। समर्थकों ने "देखो देखो शेर आया" का नारा लगाया। ‌