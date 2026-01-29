मौसम विभाग की घोषणा: 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ, होगी भारी बर्फबारी, झमाझम बारिश

A new western disturbance is coming. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार महीने के अंत में और फरवरी की शुरुआत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आएगा। हिमपात के साथ बारिश और भारी बारिश की संभावना है। कानपुर मंडल सहित यूपी के कई जिलों में फिर बारिश होगी। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है, लेकिन तीव्रता में कुछ कमी रहेगी। अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ‌