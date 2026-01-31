31 जनवरी 2026,

शनिवार

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस पर फायरिंग, घेरेबंदी कर पुलिस ने दबोचे बाइक सवार तीन बदमाश…असलहे बरामद

गोरखपुर में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर से सूचना मिलते ही वाहन चेकिंग के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर ली। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी को।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 31, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, तीन बदमाश गिरफ्तार5

गोरखपुर के बेलीपार थानाक्षेत्र के महेवा बंधे पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर टीम पर फायरिंग कर दिए। पुलिस ने किसी तरह खुद को बचाते हुए घेर कर उन्हें दबोच लिया।

दो आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं मुकदमे

तीनों के पास से पुलिस ने दो तमंचा, पांच कारतूस और एक बाइक बरामद की।पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। दो आरोपितों पर पहले से कई मुकदमें दर्ज है।

अनुज सिंह, CO बांसगांव

CO बांसगांव अनुज सिंह ने बताया कि भोर में 3:15 बजे बेलीपार पुलिस को मुखबिर से बदमाशों द्वारा असलहा और कारतूस ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत कुशवाहा के साथ पुलिसकर्मी कौड़ीराम–गोरखपुर मार्ग पर स्थित महेवा बंधे के पास घेरेबंदी किए।

रोकने पर पुलिस टीम पर किए फायरिंग

कुछ देर बाद सफेद रंग की बाइक पर तीन संदिग्ध युवक उधर से जाते हुए दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका तो तीनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में इनकी हुई पहचान

पूछताछ में तीनों बदमाशों की पहचान जितेंद्र निषाद निवासी जंगल अखलास कुंवर टोला खरोहवां थाना बेलीपार, आकाश निषाद निवासी एकला बाजार थाना गीडा तथा विनय निषाद निवासी भौवापार थाना बेलीपार के रूप में हुई है।

इन असलहों की हुई बरामदगी

तीनों के पास से 315 बोर का एक तमंचा, दो कारतूस, 32 बोर की एक पिस्टल, तीन कारतूस, एक खोखा, बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद हुए। इसमे आकाश निषाद पर वर्ष 2019 में गीडा थाने में तथा विनय निषाद पर वर्ष 2016 व 2022 में बेलीपार थाने में पहले से मुकदमा दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Jan 2026 08:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस पर फायरिंग, घेरेबंदी कर पुलिस ने दबोचे बाइक सवार तीन बदमाश…असलहे बरामद
