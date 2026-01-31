गोरखपुर पुलिस पर फायरिंग, घेरेबंदी कर पुलिस ने दबोचे बाइक सवार तीन बदमाश…असलहे बरामद

तीनों के पास से 315 बोर का एक तमंचा, दो कारतूस, 32 बोर की एक पिस्टल, तीन कारतूस, एक खोखा, बाइक और तीन मोबाइल फोन बरामद हुए। इसमे आकाश निषाद पर वर्ष 2019 में गीडा थाने में तथा विनय निषाद पर वर्ष 2016 व 2022 में बेलीपार थाने में पहले से मुकदमा दर्ज हैं।