India News–C Voter के ‘Mood of the Nation’ सर्वे में सांसद रवि किशन शुक्ला देश के सबसे लोकप्रिय OTT स्टार घोषित

यह सर्वे भारत भर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय दर्शकों के बीच कराया गया, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में ओटीटी का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली स्टार कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में रवि किशन शुक्ला ने देश के कई स्थापित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया।