31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

लापता लड़की का बॉयफ्रेंड समझ युवक का अपहरण, चलती गाड़ी से 30 km दूर फेंककर बदमाश फरार…परिजनों में दहशत

शहर के जाफरा बाजार निवासी शाहिद कुरैशी रात करीब नौ बजे नौकायन घूमने गया था, इसी दौरान दो गाड़ियों से उतरे छह युवक उसके पास पहुंचे और गाली देते हुए जबरदस्ती कार में बिठा कर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 31, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक का अपहरण

गोरखपुर से एक युवक का बेखौफ बदमाशों ने नौकायन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह से अपहरण कर लिया और गाड़ी में उसे मार पीटकर लगभग तीस किमी दूर ले जाकर सड़क किनारे चलती गाड़ी से ढकेल कर फरार हो गए। घटना रामगढ़ताल थानाक्षेत्र की है।

नौकाबिहार घूमने गए युवक का अपहरण

जानकारी के मुताबिक शाहिद कुरैशी तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार का रहने वाला है। मंगलवार रात करीब 9 बजे वह अपने एक दोस्त के साथ नौकाविहार घूमने गया था। इसी दौरान दो गाड़ियों से छह युवक उतरे और अचानक उसके पास पहुंचे।

आरोपियों ने शाहिद को जबरन पकड़ कर गाड़ी में बिठाने ले जाने लगे, जब उसने विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। पीड़ित शाहिद के मुताबिक, आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती कार में बैठा लिया।

मोबाइल चेक करने के बाद बदमाशों ने युवक को तीस किमी दूर फेंक हुए फरार

शहीद ने बताया कि उसे भटहट के आगे तक ले जाया गया। रास्ते में आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन चेक किया। मोबाइल की जांच के बाद उन्हें पता चला कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, शाहिद वह नहीं है। इसके बाद आरोपियों ने उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए। गाड़ी से गिरने के बाद शाहिद बेहोश हो गया। इधर, शाहिद के साथ गया उसका दोस्त घटना की जानकारी शाहिद की मां को दी, मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

लोकेशन ट्रेस कर रामगढ़ताल पुलिस ने किया बरामद

सूचना मिलते ही रामगढ़ताल पुलिस ने शाहिद के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और आधी रात में उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण में शामिल सभी छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने पूछताछ की तब पता चला कि आरोपियों का मकसद किसी और व्यक्ति का अपहरण करना था, लेकिन गलतफहमी में शाहिद को उठा ले गए।

यह पूरा मामला महराजगंज से एक लापता लड़की से जुड़ा है उसका लोकेशन नौकाविहार के आसपास मिला था। आरोपियों ने शाहिद को उस युवती का बॉयफ्रेंड समझ लिया और इसी गलतफहमी में उसका अपहरण कर लिया। जब आरोपियों ने मोबाइल पूरा चेक किया तो पता चला वह युवक शाहिद नहीं है।

अभिनव त्यागी, SP सिटी

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि इस मामले में अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी? बोले- 5 सालों से मन था बेचैन; 2 दिनों में….
लखनऊ
speculation former senior congress leader naseemuddin siddiqui will join samajwadi party up politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / लापता लड़की का बॉयफ्रेंड समझ युवक का अपहरण, चलती गाड़ी से 30 km दूर फेंककर बदमाश फरार…परिजनों में दहशत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर पुलिस पर फायरिंग, घेरेबंदी कर पुलिस ने दबोचे बाइक सवार तीन बदमाश…असलहे बरामद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मिलेट्स से डायबिटीज़ मैनेजमेंट तक: गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध नवाचारों की नई पहल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

हत्या या सड़क दुर्घटना, खून से लथपथ मिला युवक का शव …सर फूटा-चेहरे पर चोट के निशान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी पहन 9.50 लाख की टप्पेबाजी, ज्वेलर्स का कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी को बनाया निशाना

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में महिला की नग्न लाश मिली, पहचान छुपाने के लिए कूंच दिया सिर…शरीर पर चोटों के निशान, क्षेत्र में दहशत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.