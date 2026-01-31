लापता लड़की का बॉयफ्रेंड समझ युवक का अपहरण, चलती गाड़ी से 30 km दूर फेंककर बदमाश फरार…परिजनों में दहशत

शहीद ने बताया कि उसे भटहट के आगे तक ले जाया गया। रास्ते में आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन चेक किया। मोबाइल की जांच के बाद उन्हें पता चला कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, शाहिद वह नहीं है। इसके बाद आरोपियों ने उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए। गाड़ी से गिरने के बाद शाहिद बेहोश हो गया। इधर, शाहिद के साथ गया उसका दोस्त घटना की जानकारी शाहिद की मां को दी, मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।