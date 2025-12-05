ठांय…ठांय…ठांय… 5-5 गोलियां आंखों में दागी, ‌फिर हार्ट किधर होता है पूछकर बरसाईं थीं और 20 गोलियां

महज 19 साल की उम्र में अपराध की राह पर उतरा यह गैंगस्टर धीरे-धीरे सियासत, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। उसकी दहशत का आलम ऐसा था कि रसूखदार नेता से लेकर बड़े कारोबारी तक उसका नाम सुनकर सहम जाते थे। अपराध की दुनिया में उसके हौसले इतने बढ़ चुके थे कि उसने एक समय मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी लेने तक से परहेज़ नहीं किया। 90 के दशक में श्रीप्रकाश का आतंक इस हद तक फैल गया कि उसे रोकने के लिए 1998 में यूपी पुलिस को विशेष कार्यबल (STF) का गठन करना पड़ा।