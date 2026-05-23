कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ED की बड़ी कार्रवाई, नौ ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की छापेमारी

जानकारी के अनुसार, ईडी की टीमों ने सुबह करीब 6 बजे कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट पर स्थित होटल, एक कारोबारी के घर और कोलकाता पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के आवास पर भी छापेमारी की गई। ईडी की टीम ने मुर्शिदाबाद जिले के कांदी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित उनके आलीशान घर पर भी छापेमारी की। इस दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम सबूत जुटाए गए। जांच एजेंसी को पूर्व डीसीपी के बैंक खातों और सोना पप्पू से जुड़े लोगों के बीच करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन के संकेत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क कथित तौर पर जबरन वसूली, अवैध जमीन कब्जा और आर्थिक लेनदेन के जरिए संचालित किया जा रहा था, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी को जबरन कम दाम में संपत्ति बेचने और सरहद पार के लेन-देन से जुड़े कई और सबूत भी मिले हैं।