70 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ढोंगी बाबा अशोक खरात गिरफ्तार, ED की रिमांड पर कोर्ट ने 26 मई तक भेजा

वह रिमोट-कंट्रोल से चलने वाले नकली सांपों, बाघ की खाल और इमली के बीजों को 'चमत्कारी' बताकर लोगों में खौफ पैदा करता था। इस तरह जुटाई गई 70 करोड़ रुपये से अधिक की 'अपराध की कमाई' को खरात ने 60 बेनामी बैंक खातों और को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों के एक मकड़जाल के जरिए ठिकाने लगाया। नासिक और अहिल्यानगर जिलों में खरात के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी के 12 मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद ईडी ने 6 अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया था।