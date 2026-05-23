23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

कोलकाता निगम की मासिक बैठक में हड़कंप, मीटिंग स्थगित होने पर उप महापौर ने जताई आपत्ति

Kolkata Municipal Meeting: कोलकाता नगर निगम में मासिक बैठक अधिवेशन कक्ष के बंद होने के कारण क्लब रूम में आयोजित करनी पड़ी। मेयर फिरहाद हाकिम ने इसे 'नगर निगम का काला दिन' बताया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

May 23, 2026

Kolkata Municipal Corporation

कोलकाता निगम की बैठक स्थगित करने की मांग (X)

Kolkata Municipal Corporation Monthly Meeting: कोलकाता नगर निगम में शुक्रवार को मासिक बैठक के लिए पहुंचे पार्षदों को बंद अधिवेशन कक्ष के बाहर इंतजार करना पड़ा। अधिवेशन कक्ष पर ताला लगे होने के कारण पार्षद अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं निगम की चेयरपर्सन माला राय ने कुछ समय तक इंतजार किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर क्लब रूम में बैठक आयोजित करनी पड़ी।

घटना को बताया नगर निगम का काला दिन

नगर निगम में हुई बैठक में मौजूद मेयर फिरहाद हाकिम ने घटना को 'नगर निगम का काला दिन' बताया। उन्होंने बैठक में उपस्थित तृणमूल पार्षदों का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को नगर निगम का मासिक अधिवेशन प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले मेयर परिषद की बैठक रद्द कर दी गई थी और बाद में मासिक अधिवेशन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। इन घटनाक्रमों के बीच शुक्रवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद बैठक के लिए निगम मुख्यालय पहुंचे।

90 पार्षद बैठक में मौजूद

कोलकाता नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के कुल 137 पार्षद हैं, जिनमें से लगभग 90 पार्षद शुक्रवार की बैठक में मौजूद थे। आरोप है कि क्लब रूम में आयोजित बैठक में माइक्रोफोन की भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण नेताओं को बिना माइक के अपनी बात रखनी पड़ी।

उप महापौर अतिन घोष ने बैठक स्थगित करने की मांग

इसी बीच राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम के सचिव का भी तबादला कर दिया है। कोलकाता नगर निगम उप महापौर अतिन घोष ने कोलकाता नगर सचिव स्वप्न कुमार कुंडू द्वारा केएमसी हाउस की बैठक स्थगित करने पर कहा, सेक्शन 94, म्युनिसिपल एक्ट, इसके सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 में साफ लिखा है कि चेयरपर्सन को बैठक बुलाने, बैठक टालने का अधिकार है, उनके आलावा किसी और को कोई अधिकार नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Published on:

23 May 2026 08:12 am

Hindi News / West Bengal / Kolkata / कोलकाता निगम की मासिक बैठक में हड़कंप, मीटिंग स्थगित होने पर उप महापौर ने जताई आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ED की बड़ी कार्रवाई, नौ ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की छापेमारी

ED Raid
कोलकाता

13 साल बाद होंगे इन निकायों के चुनाव, सीएम ने दिए संकेत

13 साल बाद होंगे इन निकायों के चुनाव, सीएम ने दिए संकेत
कोलकाता

महिलाओं को फ्री यात्रा, बंगाल सरकार ने किया ऐलान, जानें कैसे उठाए फायदा

West Bengal Free Bus Travel For Women
राष्ट्रीय

'आग से न खेले CM शुभेन्दु अधिकारी, हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को खुली चेतावनी

humayun kabir
राष्ट्रीय

‘जहां सरकारी पैसा, वहां सरकारी नियम’, वंदे मातरम की अनिवार्यता पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष

Dilipghoshnews
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.