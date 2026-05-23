कोलकाता निगम की मासिक बैठक में हड़कंप, मीटिंग स्थगित होने पर उप महापौर ने जताई आपत्ति

नगर निगम में हुई बैठक में मौजूद मेयर फिरहाद हाकिम ने घटना को 'नगर निगम का काला दिन' बताया। उन्होंने बैठक में उपस्थित तृणमूल पार्षदों का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को नगर निगम का मासिक अधिवेशन प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले मेयर परिषद की बैठक रद्द कर दी गई थी और बाद में मासिक अधिवेशन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। इन घटनाक्रमों के बीच शुक्रवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद बैठक के लिए निगम मुख्यालय पहुंचे।