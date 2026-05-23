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चीन के शानक्सी में कोयला खदान हादसा: गैस विस्फोट में 8 की मौत, 38 मजदूर अब भी फंसे

Shanxi mine accident: चीन के शानक्सी प्रांत में कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग अब भी फंसे हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 23, 2026

China coal mine explosion

कोयला खदान से 201 लोगों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है। (प्रतीकात्मक तस्वीरः 'X' @tagesanzeiger)

China coal mine explosion: उत्तर चीन के शानक्सी प्रांत के चांग्जी शहर में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक कोयला खदान में गैस विस्फोट हो गया। इस घटना में अब तक आठ लोगों की मौत की हो चुकी है, जबकि 38 मजदूर अभी भी खदान में फंसे हुए हैं। किनयुआन काउंटी आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार, यह विस्फोट शुक्रवार शाम लगभग 7:29 बजे (स्थानीय समय) किनयुआन काउंटी स्थित शानक्सी टोंगझोउ समूह की लियुशेन्यु कोयला खदान में हुआ। हादसे के समय खदान के भीतर कुल 247 श्रमिक काम कर रहे थे।

घटना के तुरंत बाद प्रांतीय, शहर और काउंटी स्तर के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। स्थानीय सरकार और पार्टी समितियों ने स्थिति को बेहद गंभीर मानते हुए तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्वयं बचाव अभियान की निगरानी और समन्वय किया।

201 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया

शनिवार सुबह तक राहत दलों ने 201 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जबकि आठ की मौत की पुष्टि की जा चुकी थी। शेष 38 मजदूरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और प्राथमिकता फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से निर्देश जारी

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को उत्तरी चीन के शानक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस धमाके के बाद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने और घायलों के समुचित इलाज के प्रयासों में तेजी लाने को कहा है।

शी जिनपिंग ने दुर्घटना के बाद की स्थितियों को ठीक ढंग से संभालने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने और कानून के अनुसार जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। शी ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे देश के अधिकारियों को इस दुर्घटना से सबक लेना चाहिए। उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए और बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें खत्म करने के प्रयासों को तेज करना चाहिए।

चूंकि चीन में अब बाढ़ का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए उन्होंने लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने तथा बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा राहत उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का भी आह्वान किया।

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Updated on:

23 May 2026 07:39 am

Published on:

23 May 2026 06:51 am

Hindi News / National News / चीन के शानक्सी में कोयला खदान हादसा: गैस विस्फोट में 8 की मौत, 38 मजदूर अब भी फंसे

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