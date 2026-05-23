चीन के शानक्सी में कोयला खदान हादसा: गैस विस्फोट में 8 की मौत, 38 मजदूर अब भी फंसे

China coal mine explosion: उत्तर चीन के शानक्सी प्रांत के चांग्जी शहर में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक कोयला खदान में गैस विस्फोट हो गया। इस घटना में अब तक आठ लोगों की मौत की हो चुकी है, जबकि 38 मजदूर अभी भी खदान में फंसे हुए हैं। किनयुआन काउंटी आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार, यह विस्फोट शुक्रवार शाम लगभग 7:29 बजे (स्थानीय समय) किनयुआन काउंटी स्थित शानक्सी टोंगझोउ समूह की लियुशेन्यु कोयला खदान में हुआ। हादसे के समय खदान के भीतर कुल 247 श्रमिक काम कर रहे थे।