18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: 5 मासूमों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग, 2 जुड़वां बच्चों की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

एक महिला ने अपने पांच बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में एक साल के जुड़वां बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला सहित तीन बच्चे घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 18, 2025

Suicide in Pali

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

Pali Crime News रायपुर मारवाड़ उपखंड के झूठा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने पांच बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में जुड़वां बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला और उसके तीन अन्य बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत रायपुर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

मौके पर पहुंची पुलिस

रायपुर थाने के एएसआई के अनुसार, सुमित्रा (30) अपने बच्चों दीपू (5), दिव्या (3), काली (2) और एक साल के जुड़वां नारू व प्रेम को साथ लेकर कुएं में कूद गई। घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई।

ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला

ग्रामीणों की मदद से पहले महिला को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी बच्चों को भी बाहर निकाला गया। सभी को रायपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद जुड़वां बच्चों नारू और प्रेम को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाए गए हैं।

यह वीडियो भी देखें

कारणों का खुलासा नहीं

पुलिस के अनुसार महिला की ओर से उठाए गए इस कदम के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के समय उसका पति घर पर नहीं था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और महिला का बयान सामने आने के बाद ही घटना के पीछे की वजह साफ हो सकेगी।

ये भी पढ़ें

रेलवे जीएम के बेटे का मोबाइल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 90 मिनट में किया रिकवर, नहीं ढूंढ पाई GRP
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 03:09 pm

Published on:

18 Dec 2025 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: 5 मासूमों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग, 2 जुड़वां बच्चों की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Rail Project: 4 जिलों को होगा फायदा… 58KM घटेगी ब्यावर-जोधपुर की दूरी; 850 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का मुद्दा फिर उठा

Rail-Project
पाली

Pali Accident: खुले बरसाती नाले ने ली प्रॉपर्टी डीलर की जान, बाइक सहित गिरने से हुई दर्दनाक मौत

pali-news
पाली

Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप

CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)
पाली

Pali Rape: 11वीं के छात्र ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा से किया रेप, दोस्ती की आड़ में दिया दगा

rape, rape in Pali, rape in Rajasthan, student raped, student raped in Pali, school girl raped, school girl raped in Pali, Pali crime news
पाली

Success Story: बकरी चराने के बाद मिली थी 300 रुपए सैलरी की नौकरी, आज बन गए स्टार, जानें कौन है पाली के गौरव देवासी?

Gaurav-Dewasi
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.