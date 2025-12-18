Pali: 5 मासूमों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग, 2 जुड़वां बच्चों की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
Pali Crime News रायपुर मारवाड़ उपखंड के झूठा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने पांच बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में जुड़वां बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला और उसके तीन अन्य बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत रायपुर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
रायपुर थाने के एएसआई के अनुसार, सुमित्रा (30) अपने बच्चों दीपू (5), दिव्या (3), काली (2) और एक साल के जुड़वां नारू व प्रेम को साथ लेकर कुएं में कूद गई। घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई।
ग्रामीणों की मदद से पहले महिला को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी बच्चों को भी बाहर निकाला गया। सभी को रायपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद जुड़वां बच्चों नारू और प्रेम को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाए गए हैं।
यह वीडियो भी देखें
पुलिस के अनुसार महिला की ओर से उठाए गए इस कदम के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के समय उसका पति घर पर नहीं था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और महिला का बयान सामने आने के बाद ही घटना के पीछे की वजह साफ हो सकेगी।
